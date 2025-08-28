living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 28 آب 2025

28
AUGUST
2025
الأخبار: لبنان يقترب من خطر "حماس"
إلغاء زيارة الوفد السوري: نريد جميع السجناء الإسلاميين
الجنوب يطرد برّاك... والثنائي إلى الشارع
إيران- الغرب: "ضغوط قصوى... بالمفاوضات

 

 

 


النهار: تهديدات متجدّدة بالفتنة واحتجاجات حدودية... فرنسا تتوقّع التمديد لليونيفيل في اللحظة الأخيرة

 

 

 

 

اللواء: استطلاع ميداني لبراك جنوب الليطاني.. وإلغاء جولته في صور والخيام بعد احتجاجات
السيسي يؤكد دعم مصر لاستعادة استقرار لبنان وسلام يطالب بالضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل

 

 

 

 

البناء: ترامب يقدّم التغطية لنتنياهو لمواصلة الإبادة والتجويع في غزة 4 شهور لآخر العام | برّاك يهرب من مواجهة أبناء الجنوب في الخيام وصور… وأورتاغوس تستعرض | بري: الوضع بعد الزيارة زاد تعقيداً… وخليل يدعو رئيس الجمهورية لعمل إنقاذي

 

 

 

 


الجمهورية: بعد الورقة: الحكومة محشورة
80 عامًا من حماية الوطن والمواطن

 

 

 

 

l'orient le jour: Sortie polémique de Barrack : Beyrouth fait la sourde oreille, le Hezbollah n’en rate pas une miette

 

 

 

 

بعض عناوين الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: باستثناء أميركا... أعضاء مجلس الأمن يؤكدون: المجاعة في غزة من صنع الإنسان
مندوب فلسطين: عنف المستوطنين يزداد وحشية يوما بعد يوم

 

 

 


الأنباء الكويتية: ساعتان لباراك في ثكنة مرجعيون مستفسراً واحتجاجات تلغي جولته في الخيام وصور
مصدر لـ «الأنباء»: حديث عن طلب تدخل عربي لكسر المراوحة في لبنان

