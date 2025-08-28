عناوين الصحف ليوم الخميس 28 آب 2025

A + A -

الأخبار: لبنان يقترب من خطر "حماس"

إلغاء زيارة الوفد السوري: نريد جميع السجناء الإسلاميين

الجنوب يطرد برّاك... والثنائي إلى الشارع

إيران- الغرب: "ضغوط قصوى... بالمفاوضات



النهار: تهديدات متجدّدة بالفتنة واحتجاجات حدودية... فرنسا تتوقّع التمديد لليونيفيل في اللحظة الأخيرة

اللواء: استطلاع ميداني لبراك جنوب الليطاني.. وإلغاء جولته في صور والخيام بعد احتجاجات

السيسي يؤكد دعم مصر لاستعادة استقرار لبنان وسلام يطالب بالضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل

البناء: ترامب يقدّم التغطية لنتنياهو لمواصلة الإبادة والتجويع في غزة 4 شهور لآخر العام | برّاك يهرب من مواجهة أبناء الجنوب في الخيام وصور… وأورتاغوس تستعرض | بري: الوضع بعد الزيارة زاد تعقيداً… وخليل يدعو رئيس الجمهورية لعمل إنقاذي



الجمهورية: بعد الورقة: الحكومة محشورة

80 عامًا من حماية الوطن والمواطن

l'orient le jour: Sortie polémique de Barrack : Beyrouth fait la sourde oreille, le Hezbollah n’en rate pas une miette

بعض عناوين الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: باستثناء أميركا... أعضاء مجلس الأمن يؤكدون: المجاعة في غزة من صنع الإنسان

مندوب فلسطين: عنف المستوطنين يزداد وحشية يوما بعد يوم



الأنباء الكويتية: ساعتان لباراك في ثكنة مرجعيون مستفسراً واحتجاجات تلغي جولته في الخيام وصور

مصدر لـ «الأنباء»: حديث عن طلب تدخل عربي لكسر المراوحة في لبنان