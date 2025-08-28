عناوين الصحف ليوم الخميس 28 آب 2025

الأخبار: لبنان يقترب من خطر "حماس"
إلغاء زيارة الوفد السوري: نريد جميع السجناء الإسلاميين
الجنوب يطرد برّاك... والثنائي إلى الشارع
إيران- الغرب: "ضغوط قصوى... بالمفاوضات
النهار: تهديدات متجدّدة بالفتنة واحتجاجات حدودية... فرنسا تتوقّع التمديد لليونيفيل في اللحظة الأخيرة
اللواء: استطلاع ميداني لبراك جنوب الليطاني.. وإلغاء جولته في صور والخيام بعد احتجاجات
السيسي يؤكد دعم مصر لاستعادة استقرار لبنان وسلام يطالب بالضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل
البناء: ترامب يقدّم التغطية لنتنياهو لمواصلة الإبادة والتجويع في غزة 4 شهور لآخر العام | برّاك يهرب من مواجهة أبناء الجنوب في الخيام وصور… وأورتاغوس تستعرض | بري: الوضع بعد الزيارة زاد تعقيداً… وخليل يدعو رئيس الجمهورية لعمل إنقاذي
الديار: أهالي الجنوب يحبطون برنامج برّاك
نتائج سلبية للقاءات الوفد الاميركي والحزب يرمي الكرة بملعب الحكومة
تأجيل زيارة الوفد السوري الى لبنان
الجمهورية: بعد الورقة: الحكومة محشورة
80 عامًا من حماية الوطن والمواطن
l'orient le jour: Sortie polémique de Barrack : Beyrouth fait la sourde oreille, le Hezbollah n’en rate pas une miette
بعض عناوين الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: باستثناء أميركا... أعضاء مجلس الأمن يؤكدون: المجاعة في غزة من صنع الإنسان
مندوب فلسطين: عنف المستوطنين يزداد وحشية يوما بعد يوم
الأنباء الكويتية: ساعتان لباراك في ثكنة مرجعيون مستفسراً واحتجاجات تلغي جولته في الخيام وصور
مصدر لـ «الأنباء»: حديث عن طلب تدخل عربي لكسر المراوحة في لبنان