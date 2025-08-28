living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الخميس 28 آب 2025

28
AUGUST
2025
اللواء: أسرار


لغز
يتزايد الحديث في مواقع ومنصات عن جولة حرب جديدة في فترة زمنية قد لا تتجاوز نهاية العام..

 

غمز
يسعى فريق حقوقي إلى فتح معركة، بعد الافراج عن موظف مالي كبير سابق، لجهة فتح ملفات، لم تتوضح بعد طبيعتها..


همس

فوجئت مصادر ذات صلة بتأجيل زيارة الوفد السوري إلى بيروت، الأمر الذي كشف عن عدم نضوج التفاهمات حول جدول الأعمال الذي طُرح للزيارة..

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

كشفت مصادر متابعة لملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بمن فيهم الذين أدينوا بجرائم إرهاب وارتكاب جرائم استهدفت الجيش اللبناني عن نقاش يدور في الأوساط الحكوميّة للموافقة على إيجاد صيغة اتفاق بين وزارتي العدل يسمح بتبادل السجناء لتمضية محكوميّتهم أو إعادة محاكمتهم في بلدهم الأصلي، مع العلم بعدم وجود مساجين لبنانيين في سورية إلا بأعداد قليلة ولا تزال العقدة هي في الخشية من ردة فعل عائلات شهداء الجيش والقوى الأمنية الذين سقطوا في استهدافات هؤلاء المحكومين بجرائم الإرهاب. وتقول المصادر إن الحكومة تفكر بعفو عام عن الموقوفين اللبنانيين الذين لم يحاكموا والذين أمضوا نصف محكوميّاتهم بحيث تتخلّص من مشكلة موقوفي الشمال بتهم الإرهاب وموقوفي البقاع بتهم المخدرات، علماً أن بعض الموقوفين اللبنانيين بتهم الإرهاب تطالب بهم الحكومة السورية.

 

كواليس

تؤكد مصادر على صلة بملف التفاوض السوري الإسرائيلي حول الاتفاق الأمني الذي تحدّث عنه المبعوث الأميركي توماس برّاك وأكده الرئيس الانتقالي لسورية أحمد الشرع أنه عالق عند عقد منها حدود المنطقة الأمنية التي تطلب «إسرائيل» خلوّها من أي قوات نظامية للدولة السورية، وتضيف أن عمليات القصف التي استهدفت مواقع نظاميّة للجيش السوري تمّت في مناطق تطلب «إسرائيل» ضمّها للمنطقة الأمنية وكلها تقع في مناطق داخل محافظة دمشق أو قرب حدود المحافظة ومنها منطقة يعفور على سبيل المثال ومنطقة السيدة زينب ومنطقة عقربا وجرمانا وصحنايا، ما يُضعف قبضة الحكومة في كل منطقة جنوب ريف دمشق ويوسّع فرص نشوء كيانات مسلّحة محليّة تنافس الحكومة على ممارسة السلطة والنفوذ ويربط مناطق الانتشار الدرزيّ في السويداء ومحيط العاصمة.

