الشرق الأوسط السعودية: غارات إسرائيلية وإنزال جوي على موقع عسكري جنوبي دمشق

الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

قال مصدران بالجيش السوري إن وحدة من الجيش الإسرائيلي نفذت إنزالاً جوياً على منطقة مرتفعة استراتيجية جنوب غرب دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات على موقع قرب منطقة جبل المانع جنوبي دمشق، ثم نفذت إنزالاً جوياً اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن إسرائيل شنت غارات استهدفت مواقع عسكرية بالقرب من مدينة الكسوة في ريف دمشق، وهو هجوم جاء بعد يوم واحد من مقتل ستة من أفراد الجيش السوري في ضربات نفذتها إسرائيل في المنطقة.

وقال المصدر للقناة التلفزيونية السورية إنه خلال جولة لأفراد من الجيش قرب جبل المانع أمس الثلاثاء عُثر على أجهزة مراقبة وتنصت، مضيفاً أنه في أثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن سقوط قتلى.

وأوضح المصدر أن الغارات الإسرائيلية استمرت حتى مساء اليوم الأربعاء «لمنع الوصول إلى المنطقة»، وذلك قبل أن تنفذ إسرائيل لاحقاً الإنزال الجوي.

وكان جبل المانع سابقاً موقعاً لقاعدة رئيسية للدفاع الجوي قبل سقوط الرئيس بشار الأسد في أواخر العام الماضي. ويتمركز عدد من أفراد الجيش السوري الذي تشكل بعد الإطاحة بالأسد في الموقع.