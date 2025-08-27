نائب يستنكر زج إسمه في الدعوى المقدمة ضد الشيخ نعيم قاسم!

A + A -

كتب النائب إلياس جرادي عبر صفحته ما يلي :" يستنكر النائب د. إلياس جراده زجّ اسمه بالشكوى المقدّمة أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار ضد الأمين العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. ويناشد جميع وسائل الإعلام التحلّي بالمسؤوليّة و توخّي الدقّة و حفظ الأمانة في نقل الأخبار ونشرها، حفاظًا على مصداقيّة ومناقبية الإعلاميّين في لبنان. كما يحذّر المصطادين في الماء العكر من مغبّة الملاحقة القانونيّة عند تلفيق المعلومات وزجّ الأسماء في أخبار كاذبة بغية التصويب السياسي الخطر."



وكان أحد المواقع الإلكترونية قد ذكر إسم النائب الدكتور جرادي في الدعوى المقدمة من نواب حاليين وسابقين ضد الشيخ نعيم قاسم.





