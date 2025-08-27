A + A -

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: "بتاريخي 27و 28 -8- 2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش وتزفيت على جزء من طريق الشام – نزلة صهيون، بين شارع أنطوان إده وجسر الرينغ.

وستنفذ هذه الأشغال خلال هذين اليومين، من الساعة 20:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 فجرًا، على أن تؤدي إلى: منع مرور السيارات بشكل كامل ومنع وقوف السيارات على الطريق المذكورة خلال فترة الأعمال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".