كواليس- أورتاغوس مُحمّلة بالهدايا!

A + A -

غادرت المبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس لبنان أمس عبر مطار بيروت الدولي مُحمّلة بالهدايا.

ووفق المعلومات فإن العشاء الذي دعا اليه النائب رجا السعد مساء الإثنين في الجميزة بحضور حشدٍ من السياسيين والاقتصاديين ورجال المال والأعمال، كان بمناسبة الإحتفال بعيد ميلاد أورتاغوس، حيث أغدقَ الحضور عليها الهدايا الثمينة من ثياب ومجوهرات وغيرها من "الماركات العالمية"، وقد اصطحبت مورغن الهدايا معها أثناء مغادرتها البلاد، وحيث بدا السرور واضحاً على وجهها.

وتوجهت أورتاغوس إلى إسرائيل لاستئناف المباحثات مع الحكومة الإسرائيلية حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.