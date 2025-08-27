امرأة متورطة في توضيب 13 كلغ من الكبتاغون.. هكذا حاولت تهريبها عبر المطار!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب وترويج المخدّرات، وضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة آفة المخدرات والحدّ من انتشارها، وبعد أن تمّكنت فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات بتاريخ 19-06-2025 من توقيف سيّدة حاولت تهريب حوالى /15/ كلغ من حبوب الكبتاغون موضّبة بطريقة احترافيّة داخل علب للحلويات، باشر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة اجراءاته لتحديد هويّة شركائها، وتوقيفهم.

وبنتيجة المُتابعة، ومقاطعة المعلومات تبين ضلوع عصابة تقوم بعمليات التهريب وان أحد عناصرها امرأة اقدمت على توضيب هذه العلب داخل حقيبة الموقوفة، وتدعى:

ا. ع. (مواليد عام 1990، اردنية)

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن انها لا تزال في لبنان، وبصدد السفر الى الأردن. فتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها بناء على إشارة القضاء. وبعد مرور ٢٤ ساعة، تم توقيفها من قبل الأمن العام اللبناني.

خلال الاستماع إليها، اعترفت بقيامها بتوضيب المخدّرات ووضعها داخل حقيبة المرأة التي كانت قد أوقفتها فصيلة تفتيشات المطار. كما تبيّن في سياق التحقيق تورّط شخص آخر بتأمين هذه الكمية من المخدّرات، وقد تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه.

لا يزال التحقيق مستمرًا بإشراف القضاء المختص.