living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

امرأة متورطة في توضيب 13 كلغ من الكبتاغون.. هكذا حاولت تهريبها عبر المطار!

27
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب وترويج المخدّرات، وضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة آفة المخدرات والحدّ من انتشارها، وبعد أن تمّكنت فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات بتاريخ 19-06-2025 من توقيف سيّدة حاولت تهريب حوالى /15/ كلغ من حبوب الكبتاغون موضّبة بطريقة احترافيّة داخل علب للحلويات، باشر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة اجراءاته لتحديد هويّة شركائها، وتوقيفهم.

وبنتيجة المُتابعة، ومقاطعة المعلومات تبين ضلوع عصابة تقوم بعمليات التهريب وان أحد عناصرها امرأة اقدمت على توضيب هذه العلب داخل حقيبة الموقوفة، وتدعى:

  • ا. ع. (مواليد عام 1990، اردنية)

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن انها لا تزال في لبنان، وبصدد السفر الى الأردن. فتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها بناء على إشارة القضاء. وبعد مرور ٢٤ ساعة، تم توقيفها من قبل الأمن العام اللبناني.

خلال الاستماع إليها، اعترفت بقيامها بتوضيب المخدّرات ووضعها داخل حقيبة المرأة التي كانت قد أوقفتها فصيلة تفتيشات المطار. كما تبيّن في سياق التحقيق تورّط شخص آخر بتأمين هذه الكمية من المخدّرات، وقد تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه.

لا يزال التحقيق مستمرًا بإشراف القضاء المختص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout