معين جبّور مفقود!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

معين إلياس جبّور (مواليد عام 1969، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 23-8-2025، منزله الكائن في بلدة كفرحاتا -الكورة، قاصدًا سوريا عبر أحد المعابر غير الشّرعيّة في وادي خالد، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الهري – شكّا في وحدة الدرك الإقليمي على الرّقم: 541481-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.