خاص - قاضٍ مستقيل مشبوه يخالف!

لوحظ أن قاضٍ مستقيل حوله الكثير من الشبهات لا يزال يستعمل اللوحة الخاصة بالقضاة على سيارته، بما يخالف القوانين المرعية.



ويتبيّن قانوناً أن اللوحة القضائية تمنح للقضاة أثناء توليهم المنصب كميزة مرتبطة بالوظيفة لتسهيل التنقل الرسمي، وحين تنتهي الصفة القضائية بالاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد، تزول هذه الميزة.



ويشكّل الاستعمال بعد الاستقالة جريمة تزوير أو انتحال صفة إذا استُعملت اللوحة لإيهام الغير بصفة لم تعد موجودة.



يذكر أنه عند الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد، يُلزم القاضي عادةً بتسليم اللوحة إلى إدارة السير واستبدالها بلوحة مدنية عادية.