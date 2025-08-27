الجمهورية: "الخطة": سيتعذّر وضع مهل زمنية فيها قبل الانسحاب الإسرائيلي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

علمت «الجمهورية»، انّ الموفد الأميركي غلى لبنان توم برّاك تبلّغ من القصر الجمهوري انّ مجلس الوزراء سينعقد الثلثاء المقبل او ربما يتأجّل إلى الخميس في 4 آب لأسباب لوجستية، وسيستمع إلى عرض لخطة متكاملة تقدّمها قيادة الجيش في الجلسة، لكن الخطة سيتعذّر وضع مهل زمنية فيها قبل الانسحاب الإسرائيلي، فالمهل تتحدّد عندما تأتي موافقة إسرائيل على الانسحاب ووقف الأعمال العدائية، لأنّ المرحلة الأولى هي جنوب الليطاني، فكيف تُستكمل من دون انسحاب؟ وكيف ينتقل الجيش من جنوب الليطاني إلى شماله قبل الانتهاء من بسط السيادة في الجنوب بشكل كامل؟ لذلك طلب عون من برّاك أن يبقي قوات «اليونيفيل» لمؤازرة الجيش، وكذلك طلب إعطاء الوقت ليكتمل الانسحاب قبل الانتقال إلى الخطة الثانية.