أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 آب 2025

السؤال الصعب الذي يواجه مشروع قانون الفجوة المالية: كيف يمكن تخفيض الرقم من 80 مليار الى 50 او 40 مليار دولار؟



بالتزامن مع تحضيرات الدولة، من غير المستبعد مبادرة حزب بارز الى بدء تقديم مساعدات لاعادة الاعمار حيث ما يمكن..

يتطلع كثيرون من السياسيين والمواطنين الى اهمية ما يمكن ان تسفر عنه المحادثات اللبنانية - السورية لجهة المعابر ورسوم الانتقال بين البلدين..

قارنت مرجعية سياسية بين كيفية تعامل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني مع الصحافيين بالابتسامة واللياقة والاحترام رغم الصخب الطبيعيّ الذي يرافق كل لقاء صحافي مع مسؤول كبير يزور البلد في ظروف متأجّجة يريد خلاله الصحافيون أكبر كمية معلومات في وقت يعلمون أنه ضيّق، وبالمقابل ضيّق صدر وطول لسان المبعوث الأميركي توماس برّاك. وقالت إن الأخلاق ليست تمايزاً تفصيلياً بين مسؤولي الدول بل هو ترجمة لثقافة السياسيين في دول يوجد الاحترام والتهذيب ضمن معايير سياساتها ومسؤوليها، ودول تعتبر العالم كله دون مستواها وتنظر بتعجرف لكل مَن لا ينتمي إليها بمن في ذلك المسؤولين الأصدقاء كحال تكلم برّاك من منبر رئيس جمهورية يفترض أنه صديق حيث لم يتورّع عن وصف الصحافيين بالحيوانات. وتساءلت المرجعية لو صدر كلام برّاك عن لاريجاني ماذا كان عليه الحال في لبنان، ربما كان هناك إعلان إضراب إعلامي مفتوح ومقاطعة للأخبار التي تخصّ بلده حتى اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه من قبل الدولة اللبنانيّة.

قال دبلوماسي مخضرم إن كل محاولات قناة الحدث وبعض السياسيين اللبنانيين لتجميل كلام رئيس حكومة الاحتلال وتصويره استجابة لورقة توماس برّاك وملاقاة للالتزامات اللبنانيّة بالتزامات مقابلة، لن تنفع في إقناع ساذج بأن نتنياهو أعلن عن نيّة وقف الاعتداءات على لبنان والانسحاب من أراضيه، حيث هناك ثلاثة أشياء واضحة أولاً، لا حديث عن وقف العمليّات بل عن ترتيبات سوف توضع فيها ضمانات لـ»إسرائيل» بحق الملاحقة والضربات الاستباقيّة عند استشعار أي تهديد، ما يعني كما قالت صحف أميركية تقنين الضربات الإسرائيلية، وثانياً ليس هناك انسحاب بل استعداد لتخفيض تدريجي لقوات الاحتلال من لبنان، وثالثاً هناك منطقة أمنيّة عازلة تضم القرى الحدودية الملاصقة للمستوطنات والتي دمّر الاحتلال بيوتها وهجّر سكانها وسوف يمنع إعادة إعمارها وعودة السكان إليها، وعلى الحكومة التي تقبل بذلك أن تقوله علناً بلا لفّ ودوران.