عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 آب 2025

النهار: أوسع وفد أميركي ينقل "الموقف الثابت الواحد"... تلويح "بمعاهدة دفاعية" بعد "المنطقة الاقتصادية"

الأخبار: "مكنة" حزب الله تتجهز لإعادة الإعمار

حزام أمني- إقتصادي حول الضاحية و3 كلم "بور" على الحدود

الأميركيون للسلطة: الجيش بأمر إسرائيل

اليانكي البشع

اللواء: لبنان يتجنَّب الخوض في مطلب نزع السلاح قبل الخطوات الإسرائيلية

لقاء فاتر بين برِّي وبراك.. وسلام في القاهرة وملف الطاقة على الطاولة

البناء: مجاعة في غزة إضراب طعام تضامناً… ومئات الآلاف في الكيان لوقف الحرب | برّاك: نزع السلاح وبعدها يقرّر نتنياهو… وللصحافيين: «بلا حيونة أحسن ما فلّ» | الرئاسة تعتذر من الإعلام ونقابة المحرّرين تطلب اعتذاراً من برّاك وإلاّ المقاطعة

الجمهورية: لبنان الرسمي إسنتفد أوراقه

الكرة في الملعب الأميركي الإسرائيلي

الديار: براك يستبعد الحل العسكري ويضغط لحوار مباشر بين لبنان و"إسرائيل"

الحزب يطلق اعادة الاعمار في الضاحية

هل تنجح بيروت ودمشق في الانتقال الى بلورة اطار سياسي؟



l'orient le jour: Tournée américaine à Beyrouth : le contre-pas devra attendre

بعض عناوين الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «زعمت اغتيال أشخاص قتلوا سابقاً»... «حماس» تُكذّب مزاعم إسرائيل عن مذبحة الصحافيين

الأنباء الكويتية: باراك يعلن موافقة واشنطن: «الإسرائيليون سيردّون على كل خطوة يتخذها لبنان بخطوة»

لبنان يجدّد الالتزام بإعلان 27 نوفمبر والورقة الأميركية - اللبنانية