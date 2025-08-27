عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 آب 2025

النهار: أوسع وفد أميركي ينقل "الموقف الثابت الواحد"... تلويح "بمعاهدة دفاعية" بعد "المنطقة الاقتصادية"
الأخبار: "مكنة" حزب الله تتجهز لإعادة الإعمار
حزام أمني- إقتصادي حول الضاحية و3 كلم "بور" على الحدود
الأميركيون للسلطة: الجيش بأمر إسرائيل
اليانكي البشع
اللواء: لبنان يتجنَّب الخوض في مطلب نزع السلاح قبل الخطوات الإسرائيلية
لقاء فاتر بين برِّي وبراك.. وسلام في القاهرة وملف الطاقة على الطاولة
البناء: مجاعة في غزة إضراب طعام تضامناً… ومئات الآلاف في الكيان لوقف الحرب | برّاك: نزع السلاح وبعدها يقرّر نتنياهو… وللصحافيين: «بلا حيونة أحسن ما فلّ» | الرئاسة تعتذر من الإعلام ونقابة المحرّرين تطلب اعتذاراً من برّاك وإلاّ المقاطعة
الجمهورية: لبنان الرسمي إسنتفد أوراقه
الكرة في الملعب الأميركي الإسرائيلي
l'orient le jour: Tournée américaine à Beyrouth : le contre-pas devra attendre
بعض عناوين الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «زعمت اغتيال أشخاص قتلوا سابقاً»... «حماس» تُكذّب مزاعم إسرائيل عن مذبحة الصحافيين
الأنباء الكويتية: باراك يعلن موافقة واشنطن: «الإسرائيليون سيردّون على كل خطوة يتخذها لبنان بخطوة»
لبنان يجدّد الالتزام بإعلان 27 نوفمبر والورقة الأميركية - اللبنانية