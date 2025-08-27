الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تثبّت معادلة «خطوة بخطوة» بين لبنان وإسرائيل

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: كارولين عاكوم-

ثبّتت واشنطن معادلة «خطوة بخطوة» بين لبنان وإسرائيل، متعهدة عبر الوفد الموسع الذي زار بيروت والتقى المسؤولين مقابلة سحب سلاح «حزب الله» بإيجابيات أمنية واقتصادية.

وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد لقاء الوفد الرئيس اللبناني جوزيف عون، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، أمس إن «إسرائيل مستعدة لأن تسير خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانية»، فيما قال المبعوث الأميركي توم برّاك: «حكومتكم ستقدم في الأيام المقبلة اقتراحاً وخطة اقتراح لما هو في نيتها القيام به لنزع سلاح (حزب الله).

وعندما ترى إسرائيل ذلك، سيقدم الإسرائيليون الاقتراح المقابل، وما سيقومون به لجهة الانسحاب، وضمان حدودهم أيضاً والنقاط الخمس، مقابل ما سنعرضه عليهم من الجهة اللبنانية».

وبينما وصف برّاك ما قامت به الحكومة اللبنانية بـ «المذهل»، أكد: «نحن لا نتحدث عن حرب. نحن نتحدث عن كيفية إقناع (حزب الله) بالتخلي عن هذه الأسلحة».