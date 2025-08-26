دعوى قضائية بحق ال "mtv"!

A + A -

نشر الصحافي الإستقصائي رضوان مرتضى عبر صفحته ما يلي :



" قناة MTV نشرت تقريراً بعنوان: "لماذا يضاعف الحزب منصّاته الإعلامية؟" مليء بالكذب والفبركة والتضليل، ووضعت "المحطة" على رأس اللائحة مع غيرها من المنصات بوصفها لحزب الله.



نحن سنتقدّم بادعاء ضد هذه القناة التي لم تتوقف يوماً عن نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام. بالنسبة لـMTV: •أي لبناني يعارض المشروع الأميركي–السعودي هو حزب الله. •أي مقاوم ضد الاحتلال هو "شيعي إيراني". •آلاف الشهداء الذين رووا بدمائهم أرض لبنان… مجرّد عملاء لإيران!



بمنطقهم لا وجود لوطنيين، ولا لأحرار، ولا لشعب يقاوم الاحتلال… بل فقط "شيعة إيرانيون". ولا وجود لشعب يرفض الاستعمار الأميركي–الإسرائيلي إلا إذا كان حزب الله. إنه بوق استعماري يعيش على الكذب والتجهيل والتضليل، منتحلاً صفة الدفاع عن سيادة لبنان، الذي يخرس فجأة أمام الأمريكي.



ولكن المعادلة واضحة بالنسبة لنا: إمّا أن تكون مع محور الإبادة، مدافعاً عن مموليه وداعميه وعلى رأسهم النظام الأمريكي، وإمّا أن تكون في المحور المقابل مدافعاً عن المظلوم بكل ما أوتيت من قوة.



أنا الآن في إيرلندا، على بعد آلاف الأميال عن لبنان وفلسطين، أُصوّر فيلماً وثائقياً عن شعبٍ لا يربطه بتاريخنا ولا بثقافتنا ولغتنا العربية أي رابط، لكنه اختار أن يقف مع المظلوم في وجه القتلة الصهاينة… بينما أبناء جلدتنا يتواطأون مع العدو، كل يوم، لتبرير قتله لنا."