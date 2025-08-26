living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: الإعلام الأميركي يثبت ما صدر عن براك .. ولبنانيون يحاولون الدفاع!

26
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بنت جبيل -

 أثارت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك من قصر بعبدا، التي وصف فيها أجواء أسئلة الصحافيين اللبنانيين بأنها "فوضى حيوانية"، موجة استياء واسعة تخطّت الحدود اللبنانية. فبينما حاولت بعض الجهات السياسية والإعلامية المحلية تبرير كلامه، كانت ردود الفعل الأجنبية أكثر وضوحا وحزما، معتبرة ما صدر عنه إهانة صريحة للصحافة اللبنانية ولسلوكيات العمل الدبلوماسي.

على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر ناشطون أميركيون وأوروبيون عن غضبهم مما وصفوه بـ”غرور” و”عنصرية” براك. فكتب أحدهم: “إن غطرسة المسؤولين الأميركيين في لبنان أكثر من مهينة”، وأضاف آخر: “لا بد أن يكون هذا الرجل أسوأ سفير على الإطلاق”. فيما وصفه آخرون بأنه “مهين” و”مقزز”، وأعلن بعضهم شعورهم بالخجل من تصرفه.

وفي لبنان، حاولت الرئاسة امتصاص الغضب ببيان أعربت فيه عن أسفها “للكلام الذي صدر عفوا عن منبرنا”، مؤكدة احترامها الكامل لـ”كرامة الشخص الإنساني” وتقديرها العميق للصحافيين. لكن تبريرات بعض الإعلاميين والسياسيين أثارت جدلا واسعا، إذ كتب الإعلامي سعد الياس مبرّرا: “هناك فرق بين كلمة Animalistic وكلمة Anomalistic التي استخدمها توم براك... صارت الممانعة حريصة على كرامة الصحافيين”. فيما قال الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي: “بين animalistic وanomalistic ضاعت الطاسة لدى القصر الجمهوري وتوم براك والصحافة. برّاك وصف فوضى أسئلة الصحافيين بanomalistic، أي فوضى شاذة عن الطبيعي، بينما animalistic تعني حيوانية”. كذلك دافع بيتر جرمانوس عن براك قائلا: “حصل خلط بين الكلمتين، برّاك استخدم الثانية لوصف الفوضى”.

هذا الدفاع سقط سريعا أمام تقرير صحيفة واشنطن بوست الأميركية التي أكدت نصّ كلام براك، إذ قال: “في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر في أن يصبح فوضويًا، مثل الحيوان، نرحل. هل تعتقدون أن هذا مفيد اقتصاديًا بالنسبة لي ولمورجان أن نكون هنا ونتحمل هذا الجنون؟” وال CNN أيضاً .

تصريحات براك أعادت النقاش حول موقع الصحافة اللبنانية واحترامها في الداخل والخارج.  إذ كشف هذا الجدل ازدواجية بعض الأصوات المحلية التي سارعت إلى تبرير الإهانة، في مقابل موجة انتقادات صريحة من الشارع الغربي حمّلت براك مسؤولية سلوكه “المشين”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout