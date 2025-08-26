هكذا علق السيد على ما حصل في قصر بعبدا اليوم!

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيد على حسابه عبر منصة "إكس" تعليقًا على ما صدر عن الموفد الأميركي توم براك خلال لقائه الصحافيين في القصر الجمهوري.



وقال السيد: "معذور الموفد الأميركي توم برّاك في قوله للصحافيين في قصر بعبدا: إذا استمرّ هذا الجوّ الفوضوي الحيواني سنغادر القاعة".



وأضاف ساخرًا: "ربما جاءه هذا الانطباع 'الحيواني' عن اللبنانيين من خلال رؤيته لمفعول العصا السحرية التي يحملها معه خلال زياراته الرسمية لدولتنا، وبالتالي، العتب ليس عليه بل علينا".



وختم السيد بالقول: "لا يجب أن يطغى خبر برّاك على خبر آخر يفوقه أهمية، أي جريمة الإفراج عن رياض سلامة اليوم".