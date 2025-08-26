living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لبنان القوي" يرفض التمديد للمجلس النيابي ويتوقف عند المراجعة النقدية للشرع: لتأمين الغطاء السياسي للجيش اللبناني في حصر السلاح

26
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات السياسية وأصدر البيان الآتي:

1 - يعتبر التكتل أن ضمانة وحدة لبنان وديمومته هي في حماية السلم الأهلي وفي الإلتفاف حول الجيش اللبناني الذي كان ويبقى موضع ثقتنا ووحدتنا منذ ولادة تيارنا السياسي، والذي أوكلت إليه السلطة مسؤولية كبيرة بوضع خطة لحصر السلاح ، على أمل أن توفّر له الشروط اللازمة لذلك وتؤمّن له الغطاء السياسي الناجع.
2 - توقف التكتل ايجاباً عند المراجعة النقدية التي صدرت عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي تكون ترجمتها الفعلية في تصحيح مسار العلاقات الثنائية بعد عقود من التعقيدات لتستقيم على اساس الندّية والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية بين البلدين ، وترجمة ذلك تكون بتعيين سفير جديد لسوريا في لبنان تكريساً للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولتنفيذ خطة فورية لعودة النازحين، وضبط الحدود بالكامل، وترسيمها بحراً وبراً، وتفعيل التعاون الاقتصادي البناء وانهاء ملف الموقوفين والمخفيين قسراً من خلال تبيان الحقائق وذلك كلّه من خلال حصر التنسيق ضمن الأطر الرسمية وإعادة صوغ علاقة متوازنة تخدم مصلحة البلدين .

3- يتزايد في وسائل الإعلام الكلام عن تأجيل الإنتخابات النيابية، إن التكتل وإنسجاماً مع تاريخه ومبادئه وثوابته يصر على إجرائها بمواعيدها الدستورية ويرفض قطعاً أي تمديد للمجلس النيابي .

4- إن قرار إخراج رياض سلامة من السجن نكسة للبنانيين الذين كانوا ينتظرون المحاسبة والمحاكمة وكشف الحقائق في ما يخص سرقة أموالهم، ويعتبر هذا الأمر بمثابة وثيقة وفاة للإصلاح واعلان رسمي ان هذه السلطة بعيدة كل البعد عن الإصلاح أو إعادة أموال المودعين وهي تعتمد الكيدية في سلوكها، عندما تسجن "موظف آدمي" مثل رولان خوري وتطلق سراح مجرم مالي مثل رياض سلامة.
ويؤكد التكتل على ضرورة إقرار قانون إسترداد الأموال المحوّلة للخارج كما وعلى ضرورة تنفيذ قرار المدعي العام المالي ماهر شعيتو بإعادة ايداع الأموال المهرّبة الى الخارج من قبل اصحابها في حساباتهم المصرفية في لبنان.

٥- في الأوضاع المعيشية، يحذّر التكتل من تهديد جدّي لمصير التعليم الرسمي في لبنان ويطالب وزارة التربية بالعودة عن قرار تقليص أيام التعليم، والالتزام بخمسة أيام تدريس أسبوعيًا والضغط لتأمين الاعتمادات اللازمة ودفع أجور المعلمين والمتعاقدين، كما يحذّر التكتل من غلاء الاقساط في المدارس الخاصة.
ويلفت الى ارتفاع قيمة الفواتير غير المسبوق نتيجة السياسة المعتمدة من قبل وزارة الطاقة في التغذية الكهربائية، والتي تتمّ في غياب اي خطة لتأمين الكهرباء وكذلك الكلفة المرتفعة على المواطنين لشراء المياه نتيجة الشح الكبير وغياب خطة طوارئ لتأمين المياه تمت مطالبة الوزير بها في المجلس النيابي في شهر آذار الماضي، ونتيجة السياسات الكيدية المتعمّدة في وقف مشاريع السدود على امتداد الأراضي اللبنانية وهي وحدها الكفيلة بتأمين نقص المياه في فترات الشح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout