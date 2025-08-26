قوى الامن: ضبط ادوية مهرّبة داخل شقّة سكنيّة في الأوزاعي!

A + A -

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وتوقيف مرتكبيها، لا سيّما تلك المُتعلّقة بتهريب الأدوية عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي من دون خضوعها للكشف والموافقات اللازمة حسب الأطر القانونية، وبعد توقيف عددٍ كبيرٍ من المتورطين في الملف، في أوقاتٍ سابقة، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بتخزين كميّة كبيرة من هذه الأدوية في منزله الكائن في الأوزاعي.

وحوالي الساعة 15،00 من تاريخ 21-08-2025، ونتيجة للاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المكتب، توجّهت قوّة إلى الشقّة المذكورة وأوقفت في داخلها المدعوغ. ن. (مواليد عام 2005، سوري).

بتفتيش الشقّة، تمّ ضبط كمية كبيرة من الادوية المهربة، ومن بينها ادوية باهظة الثمن.

التحقيق لا يزال جاريًا بإشراف القضاء المختصّ.