خاص - "السعِد" في رؤية "الجميلة".. رسالةٌ عابرة أم حلم يقظة؟

خلال العشاء الذي جمع المبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس مع شخصيات سياسية نيابية ووزارية في وسط البلد، توجّهت أورتاغوس الى النائب راجي السعد ممازحة إياه بالقول: "أنت المرشح المفضل لدي لرئاسة الجمهورية".

وتوقف متابعون عند هذا الكلام الذي يكشف حجم التدخل الأميركي بالإستحقاقات الأخيرة المنجزة

كما يكشف حجم النفوذ الأميركي المتعاظم في لبنان الذي أعقب الحرب الإسرائيلية العسكرية الاخيرة



ويسأل المتابعون هل أرادت السيدة الجميلة من البوح بغزلها "السياسي" بـ"السعد" إيصال رسالة سياسية عابرة للزمن والتوقعات بأن لبنان أصبح حكماً في فلك بلاد العم سام! أم أنه حلم؟ وهل تبني أورتاغوس على مسار تراكمي من التطورات والمعطيات والتحولات في لبنان والمنطقة، بدأ مع الحرب الاخيرة على لبنان وسقوط النظام السوري ما يجعلها واثقة بأن لبنان سيكون تحت النفوذ الاميركي الأحادي حتى استحقاق ٢٠٣١؟