البستاني: فرجينا اليوم كيف بدّك تطلع من هالتناقض يللي عايش فيه!

A + A -

كتبت النائب ندى البستاني عبر "أكس":

بحب ذكرك يا معالي الوزير انو بالسنوات السابقة من ال٢٠١٠ وضعنا استراتيجية وطنية شاملة لقطاع المياه وخطة لتأمين الموارد المائية عن طريق السدود والآبار وصيانة الشبكات وبناء خزانات وشبكات جديدة وغيرها من الاصلاحات يللي بتلاقيون عندك بالوزارة جاهزين للاستعمال. وبلشنا بتنفيذ هالمشاريع وخلصنا قسم كبير منهم. بس معك حق انو ما حسبنا حساب كل شي ممكن يصير بالمستقبل: حسبنا حساب الموازنات وتغيّر المناخ والتقنيات الجديدة واستعمال الطاقة المتجدّدة بس يللي ما حسبنالو حساب هوّي عرقلة ونكد فريقك السياسي وحلفاؤو وثورتو العظيمة يللي لولا منهم كانت سدودنا اليوم مليانة واحتياطي المياه مؤمن لشهور الشحّ. فرجينا اليوم كيف بدّك تطلع من هالتناقض يللي عايش فيه، بين محاربة فريقك السياسي لمشاريع وخطط التيار لسنوات وبين اضطرارك اليوم مرغماً لاستكمالن كرمال تشرب الناس.