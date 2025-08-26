living cost indicators
خاص - ما سرّ زيارة ليندسي غرام الى بيروت؟

26
AUGUST
2025
طُرِحَت جملة تساؤلات في الأوساط السياسية حول توقيت زيارة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام الى بيروت بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك ومورغان أورتاغوس! وما إذا كانت مصادفة أو تضارب مواعيد أو منسقة بين الأميركيين والإسرائيليين؟
ووفق جهات لبنانية – أميركية مطلعة، فإن زيارة غراهام الذي يترأس لجنة الموازنة في الكونغرس الأميركي وهو من أبرز الداعمين لإسرائيل، تهدف لإيصال رسالة تهديد أميركية – إسرائيلية للدولة اللبنانية بوقف التمويل والتسليح للجيش اللبناني إذا لم يُنفذ قرارات الحكومة بنزع سلاح حزب الله.
والأخطر من ذلك هو تصريحات غراهام المثيرة للقلق والتي تهدد أمن لبنان واستقراره، لا سيما قوله إن الحرب الأهلية في لبنان لا تهدد أمن إسرائيل، وهو نفسه الذي اقترح ضرب غزة بقنبلة نووية لحسم الحرب فيها، وبالتالي فإن الوفد الأميركي بقياد برّاك تقصّد اصطحاب غراهام معه لكي يوجه الرسالة بشكلٍ مباشر كونه الشخص المعني بالملفات المالية، لكي يواكب حملة الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية الأميركية – الإسرائيلية على لبنان بضغط مالي، لرفع وتيرة الضغوط والتهديدات الى الحد الأقصى أملاً بخضوع الدولة اللبنانية وفريق المقاومة للشروط الأميركية – الإسرائيلية المتعلقة تحديداً بنزع السلاح والسلام مع إسرائيل كما ورد في طيات كلام الثلاثي برّاك - أورتاغوس - نتانياهو، على قاعدة "كتر الدق بفك اللحام".

