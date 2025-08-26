عقب ما حصل بين برّاك والصحافيّين... بيان لوزير الإعلام!

A + A -

صدر عن مكتب وزير الاعلام الدكتور بول مرقص البيان التالي:

"يأسف مكتب وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الموجود خارج لبنان، لما بلغه من تصريح صدر عن أحد الموفدين الأجانب تجاه مندوبي وسائل الإعلام في القصر الجمهوري.

ويؤكّد، استنادًا إلى الاتصالات التي أجراها مع الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية، أن الإعلام اللبناني والزميلات والزملاء الإعلاميين يقومون برسالة نبيلة في نقل الخبر والحقيقة، رغم كل الصعوبات والتحديات، ضمن إطار من المهنية والالتزام.

ويشدّد على أنّه يحرص على كرامة كل فرد منهم ومكانتهم على نحو مطلق ويعتزّ بهم".