باسيل زار الطاشناق وتأكيد دعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار

استقبل أمين عام حزب الطاشناق في لبنان البير بالابانيان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مقر الحزب في برج حمود ظهر الثلاثاء ٢٦ آب ٢٠٢٥، في حضور عضو اللجنة العالمية للحزب النائب آغوب بقرادونيان.

كما حضر اللقاء أمين سر اللجنة المركزية جورج كريكوريان، وعضو اللجنة الوزير السابق أفيديس غيدانيان، نائب رئيس التيار غسان الخوري، النائب نقولا الصحناوي والنائب السابق إدي معلوف.

وتداول المجتمعون في تطورات المنطقة وانعكاساتها على لبنان، إلى جانب زيارات الموفدين الدوليين ونتائج اتصالاتهم مع السلطات اللبنانية.

وتمحور البحث حول التجاذبات التي تشهدها الساحة الداخلية في أكثر من ملف، واحتمال تصاعد حدة السجالات وتداعياتها على الوضع العام.

وأكد المجتمعون على ضرورة العمل على تجنيب الساحة الداخلية الخضات، ودعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتم الاتفاق على مواصلة التشاور ومتابعة التطورات المتسارعة.