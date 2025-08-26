غادة عون ترفع الصوت بعد إخلاء سبيل سلامة!

A + A -

كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس:

اخلاء سبيل رياض سلامة هيك وبكل بساطة!!!!!!!!! المسؤول مع شركائه بالطبع عن سرقة العصر و عن هدراموال اللبنانيين لصالح المافيا التي افقرت الشعب المسكين ونهبت مدخراته في المصارف؛ وقد ساهم المدعى عليه المذكور مساهمة رئيسية في هذه السرقة ؛هيك وبكل بساطة يخلى سبيلة ؟؟من دون ما نحاسبو عن كل الارتكابات التي قام بها ؛من تبديد الدولار المدعوم و من تفريط بالاحتياطي الى الهندسات المالية الى التمييز بين المودعين و اعطاء المغانم لبعض النافذين في السلطة على حساب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؛ هل اكتمل التحقيق بالفعل بموضوع الدعوى الموقوف فيها حتى يخلى سبيله مع العلم ان الحد الاقصى للتوقيف الاحتياطي سندا للمادة ١٠٨ أ.م.ج. لم يستنفد بعد.؛!!! هل اعاد الاموال التي اختلسها في ملف فوري :هل سألته الهيئة الاتهامية عن مصير ال ٨ مليار $ المبلغ الذي كان قد جناه من العمولات في قضية اوبتيموم وادخلهم في الحساب الاستشاري ؛هل سألته هذه الهيئة اين ذهبت هذه الاموال؟ هل سألته لماذا تصرف بأموال المودعين وأعطى قروض منها الى المصارف بعد ١٧ تشرين وانقص بالتالي الاحتياطي الباقي لضمان اموال المودعين ؟يعني يبدو أن كل شيء يدعو في هذه الأيام الصعبة الى تيئيس اللبنانيين ؛بما في ذلك ما تبقى لهم من ثقة قليلة في القضاء