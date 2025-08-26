"الحزب يسعى إلى إحداث صدمة".. مليار دولار لمباشرة إعادة الإعمار في الضاحية؟!

A + A -

قالت معلومات "الجديد" إنّ حزب الله يسعى إلى إحداث صدمة ايجابية لدى بيئته بظل كل الضغوطات التي تُمارس عليه.

وأضافت المعلومات أنّ "حزب الله بصدد الاعلان عن رصد مبلغ مليار دولار لمباشرة إعادة الاعمار في الضاحية والمناطق المتضررة باستثناء قرى الحافة الامامية والبلدات التي لا تزال تحت خطر الاعتداءات الاسرائيلية."

وأردفت "الجديد" أنّ "الاموال جاهزة والمخططات والخرائط والمسح العقاري للمناطق والمباني شبه مكتملة لدى الجهات المعنية تحديداً منذ عدوان 2006 قبل أن يتم تحديثها مؤخراً.

وأوضحت أنّ "العملية ستتم بوتيرة سريعة وستُسلم المباني خلال 8 أشهر كحد اقصى في المرحلة الاولى."