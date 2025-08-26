A + A -

كتب الإعلامي ريكاردو كرم:

القضية ليست رياض سلامة وحده. القضية هي كلّ اللاعبين الكبار في الانهيار. مليارات تبخّرت، ودائع ضاعت، ووطن نُهب. ومع ذلك، العدالة حوّلت المأساة إلى كفالة ب٢٠ مليون دولار فقط.

وقال كرم:‏رجل واحد يخرج، فيما ملايين اللبنانيين يبقون أسرى الجوع والذلّ واليأس.

وكالعادة في لبنان، من جريمة إلى أخرى ومن فضيحة إلى أخرى … الحياة تمضي وكأنّ شيئاً لم يكن.

أما الدولة؟ فمسرح عبثي، فوضى منظّمة، وواجهة لوطن لا يعرف سوى إفلات الكبار من العقاب.

‏وما زاد الطين بلّة: بينما يُعاد طرح قوانين عفو في لبنان، لا تشمل لا الفاسدين ولا المتورّطين بالملفات المالية الكبرى، بل تقتصر على بعض الموقوفين الصغار … نسمع في الوقت نفسه عن دعوات لإطلاق سجناء سوريين، فيما اللبنانيون أنفسهم يبقون خلف القضبان.