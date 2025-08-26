"أمواله محجوزة في لبنان وخارجه".. ماذا قال الوكيل القانوني لـ رياض سلامة؟

A + A -

قال الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحامي مارك حبقه لـ"الجديد" إنّ "الكفالة غير قانونية".

وأضاف المحامي محمد زكور لـ"الجديد": "صحيح أن الكفالة بحق رياض سلامة كبيرة جداً لكن وفق القانون الكفالة يجب أن تضمن جزء من التعويضات والحقوق الشخصية ولا يوجد أي نص يحدد الحدّ الاقصى للكفالة."

وأفاد مراسل الـOTV أنّ "وكلاء رياض سلامة اعترضوا على كفالة اخلاء سبيله البالغة ٢٠ مليون دولار والاعتراض سببه ان امواله محجوزة في لبنان وخارجه"، وأنّ "أي مبلغ "كاش" خاصة بهذه القيمة سيورط سلامة من جديد."