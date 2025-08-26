"إسرائيل قالت إنها لا تريد أن تحتل لبنان".. براك يكشف عن "خطة تمويل لتعويض من يترك سلاحه من الحزب"!

A + A -

قال المبعوث الأميركي السفير توم باراك في تصريح من قصر بعبدا أن "الرئيس السوري احمد الشرع لا مصلحة له بوجود اي علاقة عدائية مع لبنان بل يتطلع إلى تعاون وعلاقة تاريخية معه ومستعد للتعاون بشأن الحدود".

وتابع بعد لقائه الرئيس أن "حكومة لبنان ستقدم اقتراحها بالايام المقبلة حول كيفية نزع سلاح حزب الله عندها اسرائيل ستقبالها باقتراح حول الانسحاب من النقاط الخمس".

وأضاف: "اشعر بأمل لأن الحكومة اللبنانية قامت بشيء ملفت ونحن ننتظر خطة الحكومة والجيش".

وأشار الى ان "اسرائيل قالت انها لا تريد ان تحتل لبنان أي ان هناك اشارات ايجابية من الجانبين اللبناني والاسرائيلي".

وعن التجديد لـ"اليونيفيل" قال باراك: "سنوافق على التمديد لليونيفيل مدة عام".

وكشف أنّه "ستكون هناك خطة تمويل لتعويض من يترك سلاحه من حزب الله."