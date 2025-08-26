خاص - جلسة نيابية عامة قريبة... ما الهدف منها؟

A + A -

تتوقع أوساط نيابية أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للهيئة العامة للبرلمان لإقرار اتفاقية قرض من البنك الدولي لإعادة تأهيل البنى التحتية بقيمة 250مليون دولار.

وكانت هذه الاتفاقية قد مرت بتعقيدات كثيرة نتيجة الاعتراض الأميركي وتلكؤ الدولة اللبنانية بإقرار الإصلاحات المطلوبة، إلا أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي فتح الباب مجددا أمام الموافقة على منح هذا القرض.

وعلى الرغم من ذلك فإن ممثل الولايات المتحدة الأميركية في مجلس إدارة البنك سجل تحفظا أثناء التصويت على اتفاقية القرض في مقابل موافقة 15عضوا، ومن المتوقع أن يحدث هذا القرض بالإضافة إلى 70مليون يورو مقررة من الاتحاد الأوروبي، انتعاشا في إعادة تأهيل البنى التحتية التي سيخصص قسم وافر منها للجنوب اللبناني والمنطقة الحدودية.