نداء عاجل من "اليازا"- 56 ضحية خلال شهر آب!

26
AUGUST
2025
وجهت "اليازا " نداء عاجلا قالت فيه: "بعد الارتفاع المقلق في عدد ضحايا حوادث السير في لبنان خلال السنة الحالية التي بلغت أكثر من ثلاثين في المئة مقارنة بالعام الماضي ، 
وبخاصة خلال شهر آب الحالي حيث سُجِّلت أرقام قياسية في الوفيات وقد اصبح عدد قتلى حوادث السير ٥٦ وفاة حتى تاريخه ،  تدقّ "اليازا" ناقوس الخطر وتُطلق اليوم سلسلة توصيات ومطالب عاجلة لتفادي المزيد من الكوارث على طرق لبنان:

1. تطبيق صارم لقانون السير: مطالبة قوى الأمن الداخلي بإعطاء أولوية لملاحقة المخالفات الخطيرة المهدِّدة لسلامة الناس، مثل القيادة عكس السير، تجاوز الإشارات الضوئية، أو نقل الحمولة غير القانونية.

2. رفع قيمة الغرامات: تحديث الغرامات المرورية بما يتناسب مع تدهور قيمة العملة الوطنية، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتطبيقها على جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز.

3. ضبط الإزعاج العام: التشدد في ملاحقة منظمي السباقات العشوائية والتجمعات التي تعرض حياة الناس وأمن الطرقات للخطر.

4. إعادة تنظيم المعاينة الميكانيكية: وضع خطة جديدة أكثر شفافية وفعالية للمركبات كافة، خصوصاً الثقيلة منها، مستفيدين من تجربة السنوات الممتدة بين 2002 و2022.

5. أولوية لصيانة الطرق: دعوة وزارة الأشغال العامة والنقل إلى إعطاء الصيانة الدورية للطرق والسلامة العامة الأولوية القصوى. 

6. تجهيز القوى الأمنية: دعم قوى الأمن الداخلي بمزيد من أجهزة الرادار لضبط السرعة، بالاضافة إلى أجهزة حديثة لقياس نسبة الكحول في الدم لدى السائقين.

7. التشدد الصارم والدائم على معاقبة قادة الدراجات النارية الذين يسيرون على العجلة الخلفية وبشكل بهلواني ولا يستعملون الخوذة الواقية.

8. تطبيق قانون السير بما يتعلق بإلزامية استعمال حزام الأمان وكراسي الأمان المخصصة للأطفال.

9. تكثيف الحملات الاعلامية لتوعية المواطنين على الارشادات المتعلقة بالسلامة.

