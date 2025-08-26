أمن الدولة يوقف عصابة لبيع الذهب المزوّر

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان حول وجود عصابة لبيع الذهب المزور، تم توقيف كل من اللبنانيين (س.ج.) و(م.ص.) و(ع.ي.)، والسوري (ه.ع.)، في محيط الملعب البلدي فؤاد شهاب في جونية، بجرم بيع ذهب مزوّر بطرق احتيالية على المواطنين.

وقد ضبط بحوزتهم عدد من الأونصات المزورة، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة وهواتف خليوية.

أُجري المقتضى القانوني في حقهم بناءً لإشارة القضاء المختص"