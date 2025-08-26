“ليلة العشاءين” ومرشح جديد للرئاسة!

A + A -

يزور الموفدان الاميركيان توم برّاك ومورغان أورتاغوس عند العاشرة صباحًا الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا حيث سيعقدان مؤتمرا صحافيا يشارك فيه عضوا الكونغرس ليندسي غراهام وجين شاهين. ثم يزور الموفدان رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهرًا ثم رئيس الحكومة نواف سلام عند الاولى بعد الظهر، على أن يتناولا الغداء في السراي الحكومي.

وكتبت” نداء الوطن”:امس انشغل الرأي العام بـ«ليلة العشاءين». إذ كان برّاك صاحب «العزيمة» في مطعم «Albergo»، وإلى طاولته 16 ضيفًا.

بينما حلت أورتاغوس وعضوا الكونغرس ليندسي غراهام وجين شاهين ضيفَي شرف في عشاء دعا إليه السيدان طارق راغب (أميركي من أصل مصري)، والنائب راجي السعد في مطعم Centrale Beirut. وبينما بدا غراهام مهتمًا بالوضع المسيحي، توجهت أورتاغوس إلى النائب السعد ممازحة أنه «مرشحها المفضل» لرئاسة الجمهورية.