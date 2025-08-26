living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجمهورية: شرط إسرائيلي يسبق برّاك: نزع السـلاح أولاً

26
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الورقة الأميركية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية على المحك، ومصيرها أمام لحظة حاسمة اليوم، في ضوء الموقف الإسرائيلي منها، الذي سيبلغه الموفد الأميركي توم برّاك إلى المسؤولين اللبنانيّين، والذي سيحدّد واحداً من أمرين؛ الأول، ما إذا كانت إسرائيل قد استجابت لمندرجات هذه الورقة وأعطت موافقة كليّة عليها، بما يجعلها قابلة للنفاذ وفق ما يرغب راعيها الأميركي. والثاني، ما إذا كان برّاك قد أخفق في إلزام إسرائيل بمندرجات هذه الورقة، وعاد من تل أبيب بسلّة معبأة بالشّروط، تلقي الكرة من جديد في الملعب اللبناني. وتبعاً لذلك، فإنّ الأمر الثاني يبدو الأقرب إلى الواقع، ربطاً بما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي اشترط نزع سلاح «حزب الله» كخطوة تسبق «اتخاذ اسرائيل خطوات متبادلة، بما في ذلك تقليص وجود الجيش الإسرائيلي» كما قال، ومن دون أن يشير لا قولاً ولا تلميحاً إلى وقف الاعتداءات والعمليات العسكرية، او إلى الانسحاب الكامل من المناطق الجنوبية التي تحتلها إسرائيل او إلى مصير الأسرى اللبنانيين

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout