الجمهورية: شرط إسرائيلي يسبق برّاك: نزع السـلاح أولاً

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الورقة الأميركية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية على المحك، ومصيرها أمام لحظة حاسمة اليوم، في ضوء الموقف الإسرائيلي منها، الذي سيبلغه الموفد الأميركي توم برّاك إلى المسؤولين اللبنانيّين، والذي سيحدّد واحداً من أمرين؛ الأول، ما إذا كانت إسرائيل قد استجابت لمندرجات هذه الورقة وأعطت موافقة كليّة عليها، بما يجعلها قابلة للنفاذ وفق ما يرغب راعيها الأميركي. والثاني، ما إذا كان برّاك قد أخفق في إلزام إسرائيل بمندرجات هذه الورقة، وعاد من تل أبيب بسلّة معبأة بالشّروط، تلقي الكرة من جديد في الملعب اللبناني. وتبعاً لذلك، فإنّ الأمر الثاني يبدو الأقرب إلى الواقع، ربطاً بما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي اشترط نزع سلاح «حزب الله» كخطوة تسبق «اتخاذ اسرائيل خطوات متبادلة، بما في ذلك تقليص وجود الجيش الإسرائيلي» كما قال، ومن دون أن يشير لا قولاً ولا تلميحاً إلى وقف الاعتداءات والعمليات العسكرية، او إلى الانسحاب الكامل من المناطق الجنوبية التي تحتلها إسرائيل او إلى مصير الأسرى اللبنانيين