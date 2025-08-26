living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 26 آب 2025

26
AUGUST
2025
البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر لبناني أميركي إن زيارة السيناتور ليندسي غراهام لبيروت بالتزامن مع زيارة المبعوثين توماس برّاك ومورغان أورتاغوس قام الإسرائيليون بتنسيقها والهدف إيصال رسالة تهديد بوقف تمويل الجيش اللبناني وتسليحه ما لم يستجب لقرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة بالقوة إذا رفضت تسليمه باعتبار غراهام رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس أبرز داعمي “إسرائيل” في أميركا، وهو صاحب رأي يقول “إن الحرب الأهليّة في لبنان ليست خطراً على أمن “إسرائيل”، وبالتالي مصلحة أميركا بينما سلاح حزب الله هو الخطر ونحن نقوم بتسليح الجيش ونموّله لأجل القيام لصالح أميركا و”إسرائيل” بمهمة مواجهة حزب الله كعدو مشترك”.

 

كواليس

رأى وزير خارجيّة سابق أن كلام بنيامين نتنياهو عن لبنان يشبه كلامه عن غزة وجوهره واحد وهو أن نزع السلاح من المقاومة يوقف الحرب، لكنه لا ينهي الاحتلال وهو ما تسميه “إسرائيل” بالترتيبات الأمنية وهذا ينسجم مع الاستراتيجية المعتمدة مع سورية، حيث الامتناع عن امتلاك سلاح يزعج “إسرائيل” وعدم تجاوز الخطوط الحمر الإسرائيلية يمنع الحرب، لكنه لا يُنهي الاحتلال والشروط الأمنية. ودعا الوزير المسؤولين العرب عموماً وفي لبنان وسورية وفلسطين خصوصاً إلى عدم تجميل الصورة والنظر إليها من زوايا ضيّقة للتنصّل من المسؤولية باتخاذ مواقف إن لم تستطع ردع “إسرائيل” فلا تمنح احتلالها واعتداءاتها غطاء شرعيّاً، معتبراً أن “إسرائيل” انتهت من مرحلة السلام مقابل الأرض التي بدأت في كامب ديفيد وكذلك من مرحلة السلام الإبراهيمي، ودخلت مرحلة السلام مقابل الأمن في إطار بدء تنفيذ “إسرائيل” الكبرى، حيث تحصل على السلام مقابل منح الأمن بشروطها التي تتصل بترتيبات داخل الأرض العربيّة.

 

 


اللواء: أسرار

لغز
أبلغ مصرف عالمي عملاء تجاوز عددهم الـ1000 الاستغناء عن وضع حساباتهم لديه، وتردَّدت معلومات عن دور لمؤسسة مالية لبنانية بارزة.

 


غمز
يتفق أكثر من مصدر وزاري أن الانتخابات النيابية، ستجري في موعدها، بصرف النظر عمّا يمكن أن يطرأ على قانون الانتخابات المعمول به حالياً..

 


همس
أعدّ لبنان ردوداً قانونية على النقاط التي من المتوقع أن يثيرها الوفد السوري في ما خص السجناء، وملاحقة عناصر من النظام السابق لجأوا إلى لبنان..

