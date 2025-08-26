عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 26 آب 2025

A + A -

النهار: لا اختراق يواكب عودة الموفدين الأميركيين... الثنائي ألغى اعتصامه وقاسم يكرّر تهديداته



الأخبار: حكومة كهذه ليست أمينة على سيادة لبنان

نتنياهو للسلطة: هيّا إنزعوا السلاح!

إسرائيل- سوريا: مشروع إخضاع كامل



الجمهورية: الورقة الأميركية أمام لحظة حاسمة

قسم يرفض "الخطوة بخطوة"



البناء: أورتاغوس تفجّر خطة الجيش قبل وضعها… وغراهام يلوّح بوقف التمويل والتسليح | نتنياهو يسقط مهمة برّاك قبل اجتماعه بالرؤساء: نزع السلاح أولاً وبعدها ننظر | قاسم: سلاحنا روحنا وعلى الحكومة التراجع ولا خطوة بعدما قمنا به والسيادة أولاً



اللواء: براك وأورتاغوس مع حضور أميركي غير مسبوق «لمساعدة لبنان»

سلام يُطلق استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي.. وبرِّي يسحب الاحتجاج في الشارع دعماً للموقف الرسمي

الديار: باراك عائد بشرط نتنياهو: فليبدأ لبنان بنزع سلاح حزب الله

قاسم: سلاحنا روحنا لن نتخلى عنه ونرفض الخطوة بخطوة

اتصالات مفتوحة لنزع فتيل جلسة 2 أيلول... ومعلومات متباينة حول تقرير الجيش



l'orient le jour: Avant la visite de Barrack, Israël fait (un faux) pas vers le Liban

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الاوسط السعودية: ترمب: حرب غزة ستشهد «نهاية حاسمة» خلال أسبوعين أو ثلاثة

الأنباء الكويتية: باراك القادم من إسرائيل وسورية يحمل شيئاً يعتبره إيجابياً.. وتأجيل التصويت على التمديد لـ «اليونيفيل» إلى موعد غير محدد

مسؤول رسمي لـ «الأنباء»: السلطة حسمت أمرها ولا تراجع عن مسار وحدتها