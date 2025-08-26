عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 26 آب 2025

النهار: لا اختراق يواكب عودة الموفدين الأميركيين... الثنائي ألغى اعتصامه وقاسم يكرّر تهديداته
الأخبار: حكومة كهذه ليست أمينة على سيادة لبنان
نتنياهو للسلطة: هيّا إنزعوا السلاح!
إسرائيل- سوريا: مشروع إخضاع كامل
الجمهورية: الورقة الأميركية أمام لحظة حاسمة
قسم يرفض "الخطوة بخطوة"
البناء: أورتاغوس تفجّر خطة الجيش قبل وضعها… وغراهام يلوّح بوقف التمويل والتسليح | نتنياهو يسقط مهمة برّاك قبل اجتماعه بالرؤساء: نزع السلاح أولاً وبعدها ننظر | قاسم: سلاحنا روحنا وعلى الحكومة التراجع ولا خطوة بعدما قمنا به والسيادة أولاً
اللواء: براك وأورتاغوس مع حضور أميركي غير مسبوق «لمساعدة لبنان»
سلام يُطلق استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي.. وبرِّي يسحب الاحتجاج في الشارع دعماً للموقف الرسمي
الديار: باراك عائد بشرط نتنياهو: فليبدأ لبنان بنزع سلاح حزب الله
قاسم: سلاحنا روحنا لن نتخلى عنه ونرفض الخطوة بخطوة
اتصالات مفتوحة لنزع فتيل جلسة 2 أيلول... ومعلومات متباينة حول تقرير الجيش
l'orient le jour: Avant la visite de Barrack, Israël fait (un faux) pas vers le Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط السعودية: ترمب: حرب غزة ستشهد «نهاية حاسمة» خلال أسبوعين أو ثلاثة
الأنباء الكويتية: باراك القادم من إسرائيل وسورية يحمل شيئاً يعتبره إيجابياً.. وتأجيل التصويت على التمديد لـ «اليونيفيل» إلى موعد غير محدد
مسؤول رسمي لـ «الأنباء»: السلطة حسمت أمرها ولا تراجع عن مسار وحدتها