عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 26 آب 2025

26
AUGUST
2025
النهار: لا اختراق يواكب عودة الموفدين الأميركيين... الثنائي ألغى اعتصامه وقاسم يكرّر تهديداته

 

 

 


الأخبار: حكومة كهذه ليست أمينة على سيادة لبنان
نتنياهو للسلطة: هيّا إنزعوا السلاح!
إسرائيل- سوريا: مشروع إخضاع كامل

 

 

 


الجمهورية: الورقة الأميركية أمام لحظة حاسمة
قسم يرفض "الخطوة بخطوة"

 

 

 


البناء: أورتاغوس تفجّر خطة الجيش قبل وضعها… وغراهام يلوّح بوقف التمويل والتسليح | نتنياهو يسقط مهمة برّاك قبل اجتماعه بالرؤساء: نزع السلاح أولاً وبعدها ننظر | قاسم: سلاحنا روحنا وعلى الحكومة التراجع ولا خطوة بعدما قمنا به والسيادة أولاً

 

 

 


اللواء: براك وأورتاغوس مع حضور أميركي غير مسبوق «لمساعدة لبنان»
سلام يُطلق استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي.. وبرِّي يسحب الاحتجاج في الشارع دعماً للموقف الرسمي

 

 

 

 

 الديار: باراك عائد بشرط نتنياهو: فليبدأ لبنان بنزع سلاح حزب الله
قاسم: سلاحنا روحنا لن نتخلى عنه ونرفض الخطوة بخطوة
اتصالات مفتوحة لنزع فتيل جلسة 2 أيلول... ومعلومات متباينة حول تقرير الجيش

 

 

 


l'orient le jour: Avant la visite de Barrack, Israël fait (un faux) pas vers le Liban

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الاوسط السعودية: ترمب: حرب غزة ستشهد «نهاية حاسمة» خلال أسبوعين أو ثلاثة

 

 

 

الأنباء الكويتية: باراك القادم من إسرائيل وسورية يحمل شيئاً يعتبره إيجابياً.. وتأجيل التصويت على التمديد لـ «اليونيفيل» إلى موعد غير محدد
مسؤول رسمي لـ «الأنباء»: السلطة حسمت أمرها ولا تراجع عن مسار وحدتها

