خاص - بالفيديو - تحوّل استراتيجي في العلاقة: اتفاق دفاعي بين لبنان والولايات المتحدة!

خاص tayyar.org -

توقّف مشاركون في العشاء الذي أقيم على شرف الوفد الأميركي، عند الإشارة اللافتة التي وردت في كلمة السيناتور الجمهوري لندسي غراهام، والتي كشف فيها عن مسعى يجري العمل عليه لعقد اتفاق دفاعي مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان، بما يشكّل خطوة نوعية لترجمة عمق العلاقات بين البلدين ونقلها إلى مستوى استراتيجي غير مسبوق.

ويُعتبر هذا الطرح المتقدّم، وفق مصادر ديبلوماسية، مؤشراً إلى تحوّل في النظرة الأميركية تجاه دور لبنان الأمني، بما يعكس رغبة في ترسيخ شراكة طويلة الأمد تتجاوز إطار الدعم التقليدي إلى تعاون مؤسسي يفتح الباب أمام آفاق جديدة في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي.