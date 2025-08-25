A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "بتاريخ 26-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تركيب أجهزة إنارة داخل نفق الـ"كوستا برافا"- الأوزاعي، حيث سيتم تضييق الطريق داخل النفق المذكور (على المسلكين ذهابا وإيابا) على مرحلتين، وفقا لما يلي:

المرحلة الأولى:

من الساعة 07:00 لغاية الساعة 13:00 على المسلك الغربي.

المرحلة الثانية:

من الساعة 13:00 لغاية الساعة 19:00 على المسلك الشرقي.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".