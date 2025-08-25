شو الوضع؟ نتنياهو يدس للبنان تصريحات مسمومة بالتوازي مع وصول أورتاغوس... "الثنائي" يتراجع عن اعتصام الأربعاء وقاسم يؤكد عدم التخلي عن السلاح

A + A -

ما يحصل حالياً صراع مع الوقت حول حصر السلاح بين القوى المعنية. أميركا تضغط محاولة سحب خطوات إيجابية من إسرائيل، لبنان الرسمي يضغط على "حزب الله" ويطلب من واشنطن ما يمكن أن يدعم موقفه، أما "الحزب" فيرفع السقوف، من دون أن يقفل باب التفاوض بالكامل.

لكن إسرائيل لا تزال أبعد من التنازل ولو الشكلي. ذلك أنّ بنيامين نتنياهو استبق زيارة مورغان أورتاغوس بتصريحٍ مسموم للبنان، مفاده ربط أي خطوة إسرائيلية بضغط لبنان على حزب الله. وجاء في بيان لمكتب نتنياهو "أنّ قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته. وأكّد أّنه حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله".

في هذا الوقت وصلت أورتاغوس الى بيروت لتبدأ جولة على المسؤولين اللبنانيين.

وفي المواقف جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بالسلاح وعدم التخلي عنه، داعيا "الحكومة إلى جلسات مناقشة مكثقة لكيفية استعادة السيادة ومناقشة الخطط والبرامج". وأشار في حفل تأبيني للسيد عباس الموسوي إلى ان المقاومة هي نصير لجيش الدولة الوطني الذي يبقى المسؤول الأول في الدفاع عن الوطن، مؤكداً انه لا يمكن حل المشاكل في لبنان دون استعادة السيادة الوطنية وانسحاب اسرائيل واعادة الاعمار واطلاق الاسرى".

وفي انتقاد جديد للحكومة رأى قاسم أن "القرار الحكومي الأخير غير ميثاقي وإذا استمرت الحكومة بهذه الصيغة فهي ليست أمينة على سيادة لبنان".

على خط مواز، لفت إلغاء المكاتب العمالية في حزب الله وأمل التحرك الإحتجاجي الذي كان مقرراً الأربعاء في ساحة رياض الصلح. وجاء في بيان أن الإلغاء أتى "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية".