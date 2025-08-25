living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ نتنياهو يدس للبنان تصريحات مسمومة بالتوازي مع وصول أورتاغوس... "الثنائي" يتراجع عن اعتصام الأربعاء وقاسم يؤكد عدم التخلي عن السلاح

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما يحصل حالياً صراع مع الوقت حول حصر السلاح بين القوى المعنية. أميركا تضغط محاولة سحب خطوات إيجابية من إسرائيل، لبنان الرسمي يضغط على "حزب الله" ويطلب من واشنطن ما يمكن أن يدعم موقفه، أما "الحزب" فيرفع السقوف، من دون أن يقفل باب التفاوض بالكامل.

لكن إسرائيل لا تزال أبعد من التنازل ولو الشكلي. ذلك أنّ بنيامين نتنياهو استبق زيارة مورغان أورتاغوس بتصريحٍ مسموم للبنان، مفاده ربط أي خطوة إسرائيلية بضغط لبنان على حزب الله. وجاء في بيان لمكتب نتنياهو "أنّ قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته. وأكّد أّنه حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله".

في هذا الوقت وصلت أورتاغوس الى بيروت لتبدأ جولة على المسؤولين اللبنانيين.
وفي المواقف جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بالسلاح وعدم التخلي عنه، داعيا "الحكومة إلى جلسات مناقشة مكثقة لكيفية استعادة السيادة ومناقشة الخطط والبرامج". وأشار في حفل تأبيني للسيد عباس الموسوي إلى ان المقاومة هي نصير لجيش الدولة الوطني الذي يبقى المسؤول الأول في الدفاع عن الوطن، مؤكداً انه لا يمكن حل المشاكل في لبنان دون استعادة السيادة الوطنية وانسحاب اسرائيل واعادة الاعمار واطلاق الاسرى".
وفي انتقاد جديد للحكومة رأى قاسم أن "القرار الحكومي الأخير غير ميثاقي وإذا استمرت الحكومة بهذه الصيغة فهي ليست أمينة على سيادة لبنان".

على خط مواز، لفت إلغاء المكاتب العمالية في حزب الله وأمل التحرك الإحتجاجي الذي كان مقرراً الأربعاء في ساحة رياض الصلح. وجاء في بيان أن الإلغاء أتى "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout