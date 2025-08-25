living cost indicators
نقابة الصحافة دانت مجزرة الاحتلال في حق الصحافيين: جريمة قتل موصوفة مع سبق الاصرار!

25
AUGUST
2025
دانت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان لها ، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم في مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة والتي استهدفت فيها طائرات الاحتلال وعلى الهواء مباشرة طواقم الصحافيين والاسعاف والاطباء .


وقالت النقابة في بيانها :" إن الجريمة التي ارتكبتها طائرات وآلة الحرب الاسرائيلية تضاف الى السجل الاجرامي للكيان الاسرائيلي وهي بالشكل الذي ارتكبت فيه امام عدسات الإعلام بقدر ما هي جريمة قتل موصوفة مع سبق الاصرار ومخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني هي إيضاً إدانة لصمت الرأي العام الدولي في عجزه عن وضع حد لحرب الإبادة الاسرائيلية التي تشن بحق الانسانية في فلسطين ولبنان والمنطقة بأسرها والتي ان إستمرت على هذا النحو من القتل والتجويع والتهجير والحصار هي من دون أدنى شك سوف تشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين وتمثل سقوطا مريعاً للانسانية في إنسانيتها"

.وتقدم "مجلس نقابة الصحافة من ذوي الشهداء الإعلاميين بأحر التعازي، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .

