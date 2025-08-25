living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا علقت مورغان اورتاغس على بيان نتنياهو بشأن لبنان!

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد إشادة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطة التي إتخذتها الحكومة اللبنانية. أعادت مورغان اورتاغس نشر البيان معلقةً: "بإشارة شكر".

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "تقدّر الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح"، واصفًا قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية عام 2025 بأنه "قرار جوهري".

ورأى المكتب أن "هذا القرار يشكل فرصة أمام لبنان لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إسرائيل "مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله".

وأضاف البيان أن إسرائيل "ستتخذ خطوات متبادلة إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب"، مشيرًا إلى أن تل أبيب "ستقلص وجودها تدريجيا في لبنان في حال نجاح العملية".

وختم المكتب بالتأكيد أن "حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout