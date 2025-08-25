هكذا علقت مورغان اورتاغس على بيان نتنياهو بشأن لبنان!

A + A -

بعد إشادة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطة التي إتخذتها الحكومة اللبنانية. أعادت مورغان اورتاغس نشر البيان معلقةً: "بإشارة شكر".

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "تقدّر الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح"، واصفًا قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية عام 2025 بأنه "قرار جوهري".

ورأى المكتب أن "هذا القرار يشكل فرصة أمام لبنان لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إسرائيل "مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله".

وأضاف البيان أن إسرائيل "ستتخذ خطوات متبادلة إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب"، مشيرًا إلى أن تل أبيب "ستقلص وجودها تدريجيا في لبنان في حال نجاح العملية".

وختم المكتب بالتأكيد أن "حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله".