نتنياهو يحدد شرط الإنسحاب من جنوب لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، استعداد إسرائيل للانسحاب من لبنان، شريطة أن تتخذ الحكومة خطوات لنزع سلاح حزب الله.

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "إسرائيل تقدر الخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام.

وكان القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني بالعمل على نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025 قرارا هاما".

وفي وقت سابق من هذا الشهر،أعلن مجلس الوزراء اللبناني قرار نزع سلاح حزب الله وفصائل مسلحة أخرى.

وقال مكتب نتنياهو إنه إذا شرع الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة فإن إسرائيل ستدرس اتخاذ خطوات مقابلة بما في ذلك تقليص وجودها العسكري، بالتنسيق مع آلية أمنية بقيادة الولايات المتحدة.

وقدم المبعوث الأميركي توماس براك ورقة لنزع السلاح تتضمن الاقتراحات الأكثر تفصيلا حتى الآن لكبح القوة العسكرية لحزب الله.