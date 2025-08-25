living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استشهاد 15 بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين بقصف على غزة

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مصادر طبية في قطاع، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 مواطنا، بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين، وإصابة العشرات بعد قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" بارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 15 فلسطينيا، بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين.

وأشار مراسلنا إلى إصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكان قد أوضح في وقت سابق بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت صحفيين وفريقا من الدفاع المدني الفلسطيني.

وذكرت "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن الصحفيين القتلى هم:

الصحفي حسام المصري: يعمل مصوراً صحفياً مع وكالة رويترز للأنباء.
الصحفي محمد سلامة: يعمل مصوراً صحفياً مع قناة الجزيرة.
الصحفية مريم أبو دقة: تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP.
الصحفي معاذ أبو طه: يعمل صحفياً مع شبكة NBC الأميركية.
كما قتل عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

وفي وقت سابق اليوم أيضا، قال مستشفى العودة بشمال قطاع غزة إنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 قتلى و19 جريحا من نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وكان قبل يومين، قتل مصور تلفزيون فلسطين خالد المدهون.

وذكرت وكالة رويترز لاحقا أن الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أحجما عن التعليق على الفور على قصف مجمع ناصر الطبي في غزة.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout