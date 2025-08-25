Las autoridades libanesas deben retirar la condición de refugiados a los sirios... El presidente Aoun: ¡Reiteramos nuestro rechazo a cualquier intercambio político o a ceder ante campañas de intimidación o incentivos!

A + A -

El presidente Michel Aoun escribió en la plataforma X:

Tras los últimos acontecimientos relacionados con la reducción de la Comisión de Refugiados en el Líbano y la disminución de la financiación de los donantes, y en paralelo a los programas de deportación que han comenzado a adoptar varios países europeos, las autoridades libanesas deben retirar la condición de refugiados a los sirios, lo que convierte la presencia del 80 % de ellos en ilegal.

Esta medida exige que el Gobierno cambie radicalmente su política, no se limite a los programas de retorno voluntario y comience a elaborar y aplicar programas de repatriación inmediata de los desplazados sirios.

Al igual que hace años rechazamos cualquier dilación, intercambio o vinculación del retorno de los desplazados a una solución política, hoy, tras la desaparición de la causa de su desplazamiento con la caída del antiguo régimen, reiteramos nuestro rechazo a cualquier dilación adicional, intercambio político o sumisión a campañas de intimidación o incentivos por parte de cualquier entidad.